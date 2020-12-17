انطلاق مرحلة الدعاية للمرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

انطلقت اليوم بجامعة سوهاج مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١م، وذلك فى ظل عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يسمح للمرشّحن بعمل دعايتهم داخل المدرجات وقاعات الدراسة على مدار 3 أيام، مع الالتزام بالقواعد المُنظمة لها.وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أنه تم التشديد على المرشحين بالالتزام بالمعايير المتفق عليها في الدعاية الانتخابية، وتجنب ما تم حظره، مثل استخدام الشعارات الدينية والطائفية، أو السياسية والحزبية في الدعاية، مخالفة الآداب العامة والتقاليد الجامعية، حظر لصق أي أنواع للصور والدعاية على جدارن الكليات والجامعة والقاعات والمحاضرات، مضيفًا أنه تم التنبيه أيضًا بعدم استخدام مكبرات الصوت في الطرقات والحرم الجامعي منعًا لتأثيرها على سير انتظام المحاضرات وعدم استخدام أي صور أو بوسترات أو إرشادات مخالفة للأعراف والتقاليد الجامعية.وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه خلال فترة الدعاية يقوم المرشّحون بتوزيع بعض الأوراق على زملائهم، تشمل تعريفًا بالطالب والأسرة والبرنامج الانتخابى، أو الاكتفاء بتقديم أنفسهم بشكل مباشر، كما قام البعض بتعليق اللافتات الصغيرة أمام الكليات، مضيفًا أنه ستجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل الموافق 20 من ديسمبر الجاري.