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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العناني» يقترح مبادرات لتنشيط السياحة في مصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:56 م
العناني
العناني
فاتن غلاب
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قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والطيار محمد منار وزير الطيران، اجتمعا اليوم مع جمعية مستثمري جنوب سيناء برئاسة تامر مكرم وحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو الجمعية وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.

وجاء الاجتماع بناءً على طلب تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا.

وأوضح عاطف عبد اللطيف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة اقترح عددا من المبادرات لتنشيط السياحة لجميع ربوع مصر بمدنها السياحية ومنها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية مدعمة.

وكشف أن الاجتماع تناول ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول إلى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها.

وأكد أن وزيري السياحة والطيران تواصلا مع المستثمرين السياحيين وبحثا إيجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة «شتي في مصر» التي اقترحها وزير السياحة والآثار.

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أن مثل هذه اللقاءات تشرح وجهات النظر وتؤكد إيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزراء السياحة والطيران على أهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في أسرع وقت.

ووجهت الجمعية برئاسة تامر مكرم الشكر للوزيرين على مجهوداتهما وتلبيتهما الدعوة والحضور بهدف دعم القطاع السياحي.

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