خبيرة تجميل تنصح بكيفية التعامل مع البشرة في الشتاء

«مرطب قبل النوم»

«تقليل الاستحمام»

«واقى الشمس»

«الملابس والجلد»

«شرب الماء»

يعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التى تسبب للبشرة بعض الأضرار، خاصة الجافة منها، والتى إذا أهملتها يمكن أن تتسبب في الكثير من المشكلات.وقالت عليا محمود، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إن الحرارة المنخفضة لها دور كبير فى جفاف البشرة وتشقق الجلد، إضافة إلى إلحاق الضرر بالكولاجين، وقدمت مجموعة نصائح للعناية بالبشرة خلال السقيع منها:نصحت عليا بضرورة استخدم مرطب للبشرة الجافة، خاصة قبل النوم، مع استخدام منتج يحتوى على فيتامين C لنضارة البشرة.ونوهت بضرورة ترطيب الشفاه ببلسم، لتجنب التشققات، إضافة إلى ترطيب اليدين بشكل متكرر، خاصة بعد الغسيل مباشرة مع استخدام قفازات مضادة للماء عند غسل الأطباق.أكدت خبيرة التجميل بضرورة التقليل من وقت الاستحمام ودرجة الحرارة، بحيث يكون الاستحمام بين 5- 10 دقائق، مع تجنب استخدام المياه الساخنة بشكل كبير، منعًا لجفاف البشرة.شددت عليا على ضرورة وضع واقٍ للشمس حتى في أيام الشتاء، حيث يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة أن تسبب الجفاف، لذا عليكِ بوضع الواقي قبل الخروج من المنزل أو العمل مع استخدام واقى شمس مع درجة حماية ١٥ أو أكثر.نوهت خبيرة العناية بالبشرة إلى ضرورة تجنب ملامسة الجلد لملابس الصوف والملابس الشتوية بشكل عام؛ منعًا لجفاف الجلد واستبدالها بملابس ناعمة، ثم ارتداء ملابس صوف.تعتبر المياه من الأمور الحيوية لترطيب الجلد، فنصحت خبيرة التجميل بضرورة شرب من 8- 10 أكواب لمد الجلد بالترطيب اللازم.