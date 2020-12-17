خبيرة تجميل تنصح بكيفية التعامل مع البشرة في الشتاء
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:22 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التى تسبب للبشرة بعض الأضرار، خاصة الجافة منها، والتى إذا أهملتها يمكن أن تتسبب في الكثير من المشكلات.
وقالت عليا محمود، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إن الحرارة المنخفضة لها دور كبير فى جفاف البشرة وتشقق الجلد، إضافة إلى إلحاق الضرر بالكولاجين، وقدمت مجموعة نصائح للعناية بالبشرة خلال السقيع منها:
«مرطب قبل النوم»
نصحت عليا بضرورة استخدم مرطب للبشرة الجافة، خاصة قبل النوم، مع استخدام منتج يحتوى على فيتامين C لنضارة البشرة.
ونوهت بضرورة ترطيب الشفاه ببلسم، لتجنب التشققات، إضافة إلى ترطيب اليدين بشكل متكرر، خاصة بعد الغسيل مباشرة مع استخدام قفازات مضادة للماء عند غسل الأطباق.
«تقليل الاستحمام»
أكدت خبيرة التجميل بضرورة التقليل من وقت الاستحمام ودرجة الحرارة، بحيث يكون الاستحمام بين 5- 10 دقائق، مع تجنب استخدام المياه الساخنة بشكل كبير، منعًا لجفاف البشرة.
«واقى الشمس»
شددت عليا على ضرورة وضع واقٍ للشمس حتى في أيام الشتاء، حيث يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة أن تسبب الجفاف، لذا عليكِ بوضع الواقي قبل الخروج من المنزل أو العمل مع استخدام واقى شمس مع درجة حماية ١٥ أو أكثر.
«الملابس والجلد»
نوهت خبيرة العناية بالبشرة إلى ضرورة تجنب ملامسة الجلد لملابس الصوف والملابس الشتوية بشكل عام؛ منعًا لجفاف الجلد واستبدالها بملابس ناعمة، ثم ارتداء ملابس صوف.
«شرب الماء»
تعتبر المياه من الأمور الحيوية لترطيب الجلد، فنصحت خبيرة التجميل بضرورة شرب من 8- 10 أكواب لمد الجلد بالترطيب اللازم.
وقالت عليا محمود، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إن الحرارة المنخفضة لها دور كبير فى جفاف البشرة وتشقق الجلد، إضافة إلى إلحاق الضرر بالكولاجين، وقدمت مجموعة نصائح للعناية بالبشرة خلال السقيع منها:
«مرطب قبل النوم»
نصحت عليا بضرورة استخدم مرطب للبشرة الجافة، خاصة قبل النوم، مع استخدام منتج يحتوى على فيتامين C لنضارة البشرة.
ونوهت بضرورة ترطيب الشفاه ببلسم، لتجنب التشققات، إضافة إلى ترطيب اليدين بشكل متكرر، خاصة بعد الغسيل مباشرة مع استخدام قفازات مضادة للماء عند غسل الأطباق.
«تقليل الاستحمام»
أكدت خبيرة التجميل بضرورة التقليل من وقت الاستحمام ودرجة الحرارة، بحيث يكون الاستحمام بين 5- 10 دقائق، مع تجنب استخدام المياه الساخنة بشكل كبير، منعًا لجفاف البشرة.
«واقى الشمس»
شددت عليا على ضرورة وضع واقٍ للشمس حتى في أيام الشتاء، حيث يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة أن تسبب الجفاف، لذا عليكِ بوضع الواقي قبل الخروج من المنزل أو العمل مع استخدام واقى شمس مع درجة حماية ١٥ أو أكثر.
«الملابس والجلد»
نوهت خبيرة العناية بالبشرة إلى ضرورة تجنب ملامسة الجلد لملابس الصوف والملابس الشتوية بشكل عام؛ منعًا لجفاف الجلد واستبدالها بملابس ناعمة، ثم ارتداء ملابس صوف.
«شرب الماء»
تعتبر المياه من الأمور الحيوية لترطيب الجلد، فنصحت خبيرة التجميل بضرورة شرب من 8- 10 أكواب لمد الجلد بالترطيب اللازم.
خبيرة تجميل تنصح بكيفية التعامل مع البشرة في الشتاء
خبيرة تجميل تنصح بكيفية التعامل مع البشرة في الشتاء
خبيرة تجميل تنصح بكيفية التعامل مع البشرة في الشتاء
خبيرة تجميل تنصح بكيفية التعامل مع البشرة في الشتاء