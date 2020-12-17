«ثقافة مجتمع متحضر» ندوة بمكتبة مصر الجديدة السبت

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة مساء السبت المقبل، ندوة ثقافية بعنوان "حقوق الإنسان وثقافة مجتمع متحضر"، والتى ينظمها صالون الجراح الثقافى برئاسة الدكتور جمال مصطفى سعيد ورعاية الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولى.يشارك فى الندوة الكاتب والمؤرخ أحمد الجمال والدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، والوزير المستشار عادل عبد الباقي رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بمصر وكبار الساسة والمثقفين والإعلاميين.تهدف الندوة إلى تزايد معدلات الوعى الاجتماعى العام بالحقوق والحريات متزايد نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة في وسائل الاتصال الحديثة، وسوف تسلط الندوة الضوء على الدور المهم الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدني المختلفة كشريك فعال مع أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية الساعية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.تتناول الندوة حقوق الإنسان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تناقش الندوة الحق فى الغذاء والحماية من التعرض لخطر الفقر والجوع، والحق في الرعاية الصحية النفسية والجسدية، والحق في مسكن آمن، كما تتضمن الحق في الضمان الاجتماعي والحق في العمل، وغيرها من الحقوق.