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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تطلق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:09 م
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أعطت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، الذي يقام تحت شعار «فرحتهم فرحتنا».

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيز ١٠٠ فتاة من اليتيمات والأولى للرعاية، حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريللات حاملة تجهيزات الفتاة إلى منازلهم.

وأكدت القباج أن تدخلات الجمعية الشرعية علي مستوي الجمهورية دائما ما تهدف إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة على مستوى الجمهورية وتعد لألف أخرى، كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة، ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك لها إسهامات في قوافل الخير..

وأضافت وزيرة التضامن انها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التي قامت بتربية الفتيات، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات للزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل والاستقرار الأسري وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج تنظيم الاسرة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.

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