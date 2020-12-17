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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أمننا واحد».. صحيفة إماراتية تبرز زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:01 م
زيارة ولي عهد أبو
زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر
سمر عبدالله
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تحت عنوان "أمننا واحد"، أبرزت صحيفة الاتحاد الإماراتية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قائلة: "في ظل تسارع الأحداث في المنطقة التي تشهد جملة من التحديات المتمثلة بتأجيج الصراعات والإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يأتي التنسيق الإماراتي المصري الدائم في سبيل دعم جميع المبادرات الهادفة إلى إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين الدول أساسها التعاون والتعايش المشترك".

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، يؤكد المصير الواحد بين الأشقاء، فالتحديات مشتركة، وأمن الخليج هو امتداد للأمن القومي المصري، والرؤية تجاه مختلف الأزمات في المنطقة تنبع من حرص مشترك على تعزيز الحوار بديلًا لحل الصراعات، وتمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل لواقع الشعوب.

وأكدت الصحيفة أن اللقاء يوضح الدور المتنامي للدولتين في مسيرة التنمية بالمنطقة عبر تفعيل منظومة التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، والحرص على المضي قدمًا نحو مزيد من تطوير العلاقات جسده النمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين، والتكاتف الأخوي في سبيل احتواء تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى المباحثات المهمة، التي تأتي في ظل دخول المنطقة مرحلة جديدة، عبر اتفاقات السلام التاريخية الأخيرة التي تشكل فرصة لتحقيق الأمن إقليميًا وعالميًا، بما يخدم ازدهار الشعوب ويحقق التقارب وينهي حالة الاحتقان ويطوي ملف الأزمات التي شكلت على مدى عقود منطلقًا لإثارة العنف والإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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