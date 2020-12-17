«الزراعة» تضاعف إنتاج الدواجن.. وتجار: التطوير في صالح المستهلك

تعد الثروة الحيوانية والداجنة أحد أهم الثروات القومية التي تحظى بها مصر، لاسيما بسبب ارتفاع معدلات الطلب عليها من قبل المواطنين، لذا تسعى الحكومة إلى تطوير المنظومة وإحكام الرقابة عليها جيدًا منعًا في تلاعب التجار بالأسعار.ومؤخرًا أعلنت وزارة الزراعة، أنه يُجرى حاليًا دراسة سوق الدواجن المصري وتطويره من خلال إنشاء بورصة الدواجن الإلكترونية؛ بهدف علاج أي عقبات تواجه المستهلكين أو المربيين في سوق الدواجن.واتساقًا مع ذلك أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سوق الدواجن شهد انخفاضًا في الأسعار واستقرارًا بشكل كبير؛ الأمر الذي أثر على المكاسب أو حجم الأرباح الذي يحققها صغار المربيين.وكشف أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على الانتهاء من تنفيذ مشروع بورصة الدواجن الإلكترونية، والتي تتضمن عمل حصر شامل وكامل لحجم أعداد وكميات الدواجن في مصر إلكترونيًا، مشيرًا إلى التوسع في تطبيق المزارع المفتوحة إلى المغلقة التي من شأنها أن تضاعف الدورات الإنتاجية.ـ أسعار الدواجن في الأسواق المصريةتتراوح أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية بين 20 و21 جنيهًا سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر، وبلغ سعر البانيه إلى 60 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الأوراك إلى 25 جنيها، كما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 36 جنيها للكيلو.هاني جمال، صاحب محل دواجن، أكد أنه منذ فترة طويلة ويشهد سوق الدواجن استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وظهر ذلك واضحًا في عدم التلاعب في أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، موضحًا:" الدواجن البيضاء والحمراء والبلدي، كلها بقالها فترة ثابتة على نفس السعر ومتغيرتش".ويضيف: "المشكة كلها إن السوق في ركود بشكل كبير بسبب؛ قانون عدم تداول الطيور الحية، دا طبعًا أثر على حجم التجارة في السوق وسهولة التداول، ولكنه ساهم في استقرار الأسعار ويعتبر دا قيمة مضافة للمستهلك أو المواطن".من جانبه كشف وائل فؤاد، مربي دواجن، أن مشكلة سوق الدواجن يواجهها المربيين وليس التجار، مرجعًا ذلك إلى أن بورصة الدواجن تحتاج إلى تطوير وتعديل كبير في سبل إحكام المنظومة ككل من حيث اللوائح والإدارة والأسعار.وتابع "فؤاد" أن قانون حظر تداول الدواجن الحية أثر على حجم التجارة في السوق المصري لأن القيود على سوق الدواجن قد ازدادت بسبب ذلك القانون؛ بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، التي عطلت من حركة الاستيراد والتصدير الدواجن.وفق إحصائيات صادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقد ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.يسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عاملبحسب وزارة الزراعة.ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.وكشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.