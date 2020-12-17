رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«الزراعة» تضاعف إنتاج الدواجن.. وتجار: التطوير في صالح المستهلك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:06 م
الدواجن
الدواجن
سمر محمدين
طباعة
تعد الثروة الحيوانية والداجنة أحد أهم الثروات القومية التي تحظى بها مصر، لاسيما بسبب ارتفاع معدلات الطلب عليها من قبل المواطنين، لذا تسعى الحكومة إلى تطوير المنظومة وإحكام الرقابة عليها جيدًا منعًا في تلاعب التجار بالأسعار.

ومؤخرًا أعلنت وزارة الزراعة، أنه يُجرى حاليًا دراسة سوق الدواجن المصري وتطويره من خلال إنشاء بورصة الدواجن الإلكترونية؛ بهدف علاج أي عقبات تواجه المستهلكين أو المربيين في سوق الدواجن.

واتساقًا مع ذلك أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سوق الدواجن شهد انخفاضًا في الأسعار واستقرارًا بشكل كبير؛ الأمر الذي أثر على المكاسب أو حجم الأرباح الذي يحققها صغار المربيين.

وكشف أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على الانتهاء من تنفيذ مشروع بورصة الدواجن الإلكترونية، والتي تتضمن عمل حصر شامل وكامل لحجم أعداد وكميات الدواجن في مصر إلكترونيًا، مشيرًا إلى التوسع في تطبيق المزارع المفتوحة إلى المغلقة التي من شأنها أن تضاعف الدورات الإنتاجية.

ـ أسعار الدواجن في الأسواق المصرية
تتراوح أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية بين 20 و21 جنيهًا سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر، وبلغ سعر البانيه إلى 60 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الأوراك إلى 25 جنيها، كما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 36 جنيها للكيلو.

هاني جمال، صاحب محل دواجن، أكد أنه منذ فترة طويلة ويشهد سوق الدواجن استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وظهر ذلك واضحًا في عدم التلاعب في أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، موضحًا:" الدواجن البيضاء والحمراء والبلدي، كلها بقالها فترة ثابتة على نفس السعر ومتغيرتش".

ويضيف: "المشكة كلها إن السوق في ركود بشكل كبير بسبب؛ قانون عدم تداول الطيور الحية، دا طبعًا أثر على حجم التجارة في السوق وسهولة التداول، ولكنه ساهم في استقرار الأسعار ويعتبر دا قيمة مضافة للمستهلك أو المواطن".

من جانبه كشف وائل فؤاد، مربي دواجن، أن مشكلة سوق الدواجن يواجهها المربيين وليس التجار، مرجعًا ذلك إلى أن بورصة الدواجن تحتاج إلى تطوير وتعديل كبير في سبل إحكام المنظومة ككل من حيث اللوائح والإدارة والأسعار.

وتابع "فؤاد" أن قانون حظر تداول الدواجن الحية أثر على حجم التجارة في السوق المصري لأن القيود على سوق الدواجن قد ازدادت بسبب ذلك القانون؛ بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، التي عطلت من حركة الاستيراد والتصدير الدواجن.

وفق إحصائيات صادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقد ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

يسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عاملبحسب وزارة الزراعة.

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وكشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

موضوعات متعلقة

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

شركة ونقابة عمالية في أمريكا تطالبان برسوم على شركة هندية

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك

ياسمين الخطيب: جدي هو مؤسس أكبر مطبعة في الشرق الأوسط

ياسمين الخطيب: برنامجي الجديد اجتماعي.. وليس نسويا

ياسمين الخطيب: لا وجود لما يسمى بـ«الداعية الإسلامي».. والبعض يقدسون الشيوخ