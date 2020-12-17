الهيئة التنظيمية للاتصالات في أفغانستان تحظر لعبة «ببجي»

أعلنت الهيئة التنظيمية للاتصالات في أفغانستان اليوم الخميس، أنه سوف يتم حظر لعبة ببجي، التي يتم تحميلها على الهاتف المحمول، في أنحاء البلاد، عقب ورود شكاوى من لجنة الاتصالات والنقل بالبرلمان ومؤسسات أخرى.وقال مدير الهيئة عمر منصور انصاري في بيان إنه تم اتخاذ القرار بعد "تحليل شامل" على" أساس مؤقت في مراعاة لوجهات النظر الاجتماعية والأمنية".وأضاف أن الهيئة مستمرة في تحقيقاتها ومشاوراتها للتوصل لحل دائم.وقالت الهيئة إنها سوف تحدد وتحلل جميع الألعاب الأخرى في البلاد التي لها تأثير سلبي على الأطفال والشباب الصغير.ويشار إلى أن الكثير من الأفغان، وخاصة صغار السن، يلعبون لعبة ببجي، التي تم حظرها في عدة دول من بينها الهند والصين لأسباب مختلفة.