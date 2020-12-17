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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الحرب والجسد».. رواية للسوري عماد مفرح مصطفى عن دار العين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:42 م
رواية الحرب والجسد
رواية الحرب والجسد
إيمان عادل
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صدر حديثًا عن دار العين للنشر رواية "الحرب والجسد" للكاتب السوري عماد مفرح مصطفى.

الروائي السوري عماد مفرح المقيم في باريس يسرد في روايته تفاصيل حياة راو كاره القراءة والكتابة، عانى في صغره من التأتأة والتلعثم في الكلام، وفقد صوته مع أول طلقة أطلقها في الحرب السورية ثم وجد نفسه داخل نص كبير للألم والخراب بعد أن أجبر على إعادة صياغة رواية كاملة كتبها سواه، رواية تتحول إلى طوق نجاة ولعنة في الوقت ذاته.

تدور أحداث الرواية على لسان راوٍ يتمتم بأحداثها لنفسه طوال الوقت أملًا في إبعاد شبح الخوف والعزلة والنسيان من مكان احتجازه البعيد.

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الثقافة

«الحرب والجسد».. رواية للسوري عماد مفرح مصطفى عن دار العين

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