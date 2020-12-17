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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: ارتفاع مرضى كورونا داخل الرعاية المركزة إلى 4856 شخصًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:39 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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يواصل عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا ارتفاعه، وفقا لما أعلنته الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للرعاية المركزة وطب الطوارئ، اليوم الخميس.

وأوضح التقرير اليومي للجمعية أن عدد هؤلاء المرضى وصل إلى 4856 مريضا، بارتفاع بمقدار 20 مريضا مقارنة بأمس الأربعاء.

وتم وضع 57% من هؤلاء المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن عدد مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا كان يبلغ قبل أسبوع 4339 مريضا، فيما كان يصل هذا العدد إلى 3921 مريضا مطلع الشهر الجاري.

وحسب التقرير، فإن عدد الأَسِرَّة الخالية في أقسام الرعاية المركزة للبالغين وصل إلى 3722 سريرا، وهناك نحو 10800 سرير مصنف احتياطي طوارئ للبالغين على مدار سبعة أيام.

كانت الجمعية ومجموعة متخصصة في طب الرعاية المركزة والأمراض المعدية وطب الطوارئ في معهد روبرت كوخ قد أعلنتا أن الأمور لم تصل في الوقت الراهن إلى الاضطرار إلى إعطاء أولويات للمرضى المحتاجين إلى تلقي العلاج في الرعاية المركزة.

كما أعلنت الجمعية والمجموعة أنه تم تنظيم قواعد منذ بعض الوقت تتيح نقل المرضى بين المستشفيات في ألمانيا في حال واجهت إحدى المناطق أعباء زائدة عن الحد.

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