سارة الطباخ تتهم «الشرنوبي» بسرقة سكوتر.. والمطرب يرد

اتهمت المنتجة سارة الطباخ، خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي، بسرقة "سكوتر" منها، وحررت ضده محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول.تلقت غرفة النجدة بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة، الذي أخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.وأشارت التحريات إلى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومباوند بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر" مسروقا منها منذ 8 أشهر.وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضرا وقت اكتشافها سرقة الـ"سكوتر" وعندما شاهدته في الكومباوند سألت أفراد الأمن عن مالكه فأخبروها بأنه ملك المطرب محمد الشرنوبي، ووجهت له تهمة السرقة.واستمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها بأنه ملك المطرب الشرنوبي، وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومباوند وردد قائلا: أيوه كانت جايباهولي هدية في عيد ميلادي لو عايزاه خلوها تاخده" ثم اتصلت السيدة بالنجدة.تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.