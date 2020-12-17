حظر إقامة سرادقات وأفراح فى القاعات المغلقة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات الشركات ومديري المشروعات التابعة للمحافظة بضرورة متابعة خطة الدولة الشاملة والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وما تضمنه كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 351 لسنة 2020 وما تم إقراره خلال اجتماع مجلس الوزراء بالجلسة 118 باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة العقارات الصادر لها قرارات تنكيس وكذا الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.وأكد محافظ البحيرة أنه تم تطبيق تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قِبل الجهات المعنية.كما أكد "آمنة" استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهى عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس مع التنبيه على إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري ولمدة 6 أشهر منعًا للتجمعات الكبيرة.