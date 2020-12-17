المعهد العربي للعلوم الاجتماعية يطلق برنامج المنح البحثية

أعلن المجلس العربي للعلوم الاجتماعية عن إطلاق الدورة الثامنة من برنامج المنح البحثيّة حول موضوع "الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع".يتضمّن البرنامج 3 دورات حول الموضوع نفسه، وهذه الدورة هي الثانية منه. يقدّم برنامج المنح البحثيّة فرصةً تمويليّةً تهدف إلى دعم البحوث عبر التخصصات والمقاربات المنهجيّة المختلفة للموضوعات الرّئيسية التي تهمّ المنطقة العربية.يأتي تمويل هذا البرنامج من منحة قدمها مركز أبحاث التنمية الدوليّة الكندي (IDRC)، والوكالة السّويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، ومؤسسة أندرو و. ميلون للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية.تتوفّر المنح للباحثين الأفراد (تصل قيمة كل منحة إلى 20,000 دولار أمريكي كحد أقصى)، والفرق البحثية (تصل قيمة كل منحة إلى 35,000 دولار أمريكي كحد أقصى)، والمجموعات البحثية الناشطة والمؤسسات (تصل قيمة كل منحة إلى 50,000 دولار أمريكي كحدّ أقصى) ممّن يركّز بحثهم بشكلٍ رئيسي على المجتمعات العربيّة. مدة المنحة لا تتجاوز الـ 18 شهرًا للأفراد والفرق البحثية (تبدأ في 1 يونيو 2021 وتنتهي في 30 نوفمبر 2022)، ولا تتجاوز الـ24 شهرًا للمجموعات البحثية الناشطة والمؤسسات (تبدأ في 1 يونيو 2021 وتنتهي في 30 مايو 2023). تعطى الأولوية للباحثين المقيمين في المنطقة العربية.يستجيب موضوع "الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع" للتغيرات الاقتصادية والسوسيو-سياسيّة المستمرّة في المنطقة، خصوصًا خلال العقد الماضي الذي شهد نزاعات واضطراباتٍ أدّت إلى حركة نزوح واسعة وهجرة قسرية.واقترنت هذه التغيّرات بشعور شديد بانعدام الأمن والظلم الاجتماعي، خصوصًا لدى الفئات المستضعفة أو الهشة والتي تضمّ اللاجئين والمهجّرين والفئات المحرومة في المجتمعات المضيفة.وفي الوقت عينه، انتشر أيضًا التهميش، والظلم الاجتماعي، والحرمان بين الفئات المستضعفة في البلدان التي لم تشهد نزاعات أو تغيّرات سوسيو- اجتماعيّة جذرية. من المهم إذًا التطرّق وتحليل تداعيات هذه العوامل على الصحة والرفاه من خلال مقاربات العلوم الاجتماعية.في ظلّ ظروف النزاع، خلق الاقتصاد السياسي للنزاعات أسواقًا وفاعلين ولاعبين جددًا من منظمات غير حكومية دولية ومحلية أرست علاقات جديدة مع الحكومات والمجتمعات المحلية. بشكل عام، أعطت هذه المنظمات الأولوية للاحتياجات الصحية الطارئة والإغاثة والمساعدات الإنسانية وأولتها المزيد من الاهتمام.وفي هذا السياق، غالبًا ما توضع الأمراض غير المعدية، والأمراض المعدية والمزمنة، والحالات المرضية الأخرى (الجسدية والعقلية)، والإعاقة، والحرمان، والصحة الجنسية والإنجابية لدى المرأة، وصحة الشباب والمسنّين، في أسفل سلّم الأولويّات في برامج المنظمات غير الحكومية.وبشكل عام، لم يتمّ إجراء دراسات وبحوث ملائمة بما فيه الكفاية حول تقديم الخدمات الصحية في السياقات الإنسانية وغيرها من المسائل الصحية المباشرة وغير المباشرة. علاوة على ذلك، تميل المنظمات غير الحكومية والحكومات إلى تحديد وتصنيف الفئات المستضعفة أو الهشّة والمستفيدين من الخدمات الصحية كوسيلة للتحكم في تلك المجموعات وتحديد حاجاتهم.وتعكس فئات طالبي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين الاقتصاديين والعائدين إلى أوطانهم، والمهجّرين أنواعًا ودرجات مختلفة من المساعدة المقدَّمة. إذًا، تظهر الحاجة إلى فهم تلك التصنيفات وكيف تشكِّل السياسات الصحية وتأثير تلك السياسات على الجماعات المحلية المستهدفة.في الوقت نفسه، في السياقات "الأكثر استقرارًا"، لا يبدو وضع المجتمعات الهشّة أفضل بالضرورة. فهذه المجتمعات تعاني هي أيضًا من العنف والتهميش الصريحَين والضمنيَّين الناتجين من التراتبيات السوسيو- ديموغرافية والسياسية، ومن تنفيذ برامج الخصخصة والسياسات التي تحركها قوى السوق. فضلًا عن ذلك، أظهر حديثًا وباء «كوفيد-19» التفاعل الجذري بين الصحة وسبل المعيشة والسياسة ولا سيما تأثيرهذا التفاعل على المجموعات المهمشة والمستضعفة كونيًا. إن الدراسات المستندة إلى البراهين حول الصحة شحيحة في المنطقة العربية وتستدعي المزيد من الاستجلاءات المعمقة التي تتناول القصور في الأنظمة الصحية في البلدان العربية وعدم المساواة في تقديم الخدمات الصحية.لقد أظهرت الدراسات السابقة بصورة جلية تداعيات المشاكل الصحية وإجراءات الصحة العامة غير الملائمة على الوضع الاقتصادي للأفراد والمجتمعات. لذا ثمّة حاجة ماسة إلى مزيد من التحليل للأنظمة الصحية، والتحديات الصحية الشاملة، ووقائع وسبل معيشة المجموعات المهمّشة (مثال النساء، وذوي الإعاقة، والمسنّين، والسجناء، وأفراد مجتمع الميم، والأيتام).تشجّع هذه الدعوة إلى تقديم الأبحاث المُبتكرة حول الصحة والمتعلّقة بالمنطقة العربية وبالأزمات والتحديات الصحية التي تثيرها وتفاقمها ظروف الضعف، والنزاع، والهشاشة، وانعدام الأمن. يجب أن تكون المقترحات البحثية مبتكرة، وتظهر تفكيرًا نقديًا، وتعتمد مقاربات راسخة في العلوم الاجتماعية لدراسة الصحة في ظروف النزاع والأوضاع المتزعزعة في المنطقة العربية.