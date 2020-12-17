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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 80 وحدة إسكان اجتماعي بكفرالشيخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:33 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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سلم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الوحدات السكنية وعددها 80 وحدة سكنية بمدينة بلطيم، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وأجل محافظ كفرالشيخ تسليم 16 وحدة سكنية بالأدوار العليا لإعادة تأهيلهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالوحدات السكنية للتعرف على مدى كفاءة الوحدات السكنية، التي يتسلمها المواطنون، ولاحظ أن الأدوار العليا تحتاج لرفع كفاءة فرفض تسليم تلك الوحدات السكنية للمواطنين، إلا بعد الانتهاء من رفع كفاءة تلك الوحدات.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الوحدات السكنية التي تم تجهيزها 96 وحدة سكنية ببلطيم، تم تسليم 80 وحدة سكنية لأصحابها المتقدمين من مستحقيها، وأجل تسليم 16 وحدة سكنية بالأدوار العليا لرفع كفاءتهم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وهذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية في مناطق أخرى، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفرالشيخ قريبًا.

وهنأ محافظ كفرالشيخ المستحقين، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية المقامة غرب مدينة كفرالشيخ قريبًا، وسيتم حل أزمة الإسكان بالعاصمة التي استمرت عشرات السنوات بالمحافظة.

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