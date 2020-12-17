الغضبان يتفقد مدخل بورسعيد ويتابع سير العمل بمنفذ الحي الإماراتي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ضمن جولته التفقدية مدخل بورسعيد من محور ٣٠ يونيو، وكذلك سير العمل في الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي.وقال المحافظ إن الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي سيحقق الانسيابية وسيولة حركة المرور ولاسيما بأنه سيكون المنفذ المواجه لميناء البري الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتي تستخدم محور ٣٠ يونيو.وأضاف أن منفذ الحي الإماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية بمنافذ جديدة أصبحت في أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع أنواع المركبات.ووجه المحافظ بتشييد المنفذ في موقعه الجديد بمستوى متميز أسوة بما تم بمنفذ الجميل الجديد والنصر.