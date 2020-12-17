رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فتح»: الاحتياجات الطبية التى وصلت من الإمارات مهمة لغزة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:44 م
أشرف جمعة
أشرف جمعة
وكالات
طباعة
قال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح" أشرف جمعة: إنّ "القافلة الإماراتية جاءت بتنسيق لجنة تكافل بعد مناشدات بضرورة توفير معدات طبية لمواجهة الوباء".

وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح أن الاحتياجات الطبية التي وصلت من الإمارات مهمة لغزة، مُشيرًا إلى أن هناك منحة من الهلال الأحمر الإماراتي لكتلة فتح تضم كراسي متحركة واحتياجات أخرى.

وشكر الإمارات على دعمها واستجابتها ونتمنى استمرار القوافل لأهميتها؛ مثمنًا دور جهاز المخابرات العامة المصري لتسهيل وصولها.

ووصل عصر اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزّة، لإسعاف القطاع الصحي في ظل جائحة "كورونا".

واستقبلت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، قافلة المساعدات الإماراتية، المقدمة إلى قطاع غزة، القادمة عبر معبر رفح، إسعافًا للحالة الكارثية الصحية بسبب جائحة كورونا التي تهدد القطاع الصحي.

موضوعات متعلقة

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

تداول إجابات «الفرنساوي» بالامتحان التجريبي لأولى ثانوي

الصور

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

لجنة الطوارئ تواجه سوء الأحوال الجوية بميناء دمياط

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

أبطال مهمة الألف يوم.. تجهيز ملوك الفراعنة لموكبهم المهيب (صور)

الأكثر قراءة

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العدل الأوروبية تدعم الرفق بالحيوان في قضية الذبح الديني

غدًا.. «اليونسكو» تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

تعرف على تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

أيام زمان

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

«الحرب والجسد».. رواية للسوري عماد مفرح مصطفى عن دار العين

المعهد العربي للعلوم الاجتماعية يطلق برنامج المنح البحثية

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق احتفالًا باللغة العربية

السبت.. العرض المسرحى «مين اللى بنى السد» على مسرح جراند مول