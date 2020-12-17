«فتح»: الاحتياجات الطبية التى وصلت من الإمارات مهمة لغزة

قال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح" أشرف جمعة: إنّ "القافلة الإماراتية جاءت بتنسيق لجنة تكافل بعد مناشدات بضرورة توفير معدات طبية لمواجهة الوباء".وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح أن الاحتياجات الطبية التي وصلت من الإمارات مهمة لغزة، مُشيرًا إلى أن هناك منحة من الهلال الأحمر الإماراتي لكتلة فتح تضم كراسي متحركة واحتياجات أخرى.وشكر الإمارات على دعمها واستجابتها ونتمنى استمرار القوافل لأهميتها؛ مثمنًا دور جهاز المخابرات العامة المصري لتسهيل وصولها.ووصل عصر اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزّة، لإسعاف القطاع الصحي في ظل جائحة "كورونا".واستقبلت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، قافلة المساعدات الإماراتية، المقدمة إلى قطاع غزة، القادمة عبر معبر رفح، إسعافًا للحالة الكارثية الصحية بسبب جائحة كورونا التي تهدد القطاع الصحي.