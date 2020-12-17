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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد أشهر من الانفصال.. مى حلمى توضح أسباب طلاقها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:44 م
مي حلمي و محمد رشاد
مي حلمي و محمد رشاد
نوران إمام
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حالة من الجدل والتساؤلات أثيرت عقب إعلان الثنائي محمد رشاد ومى حلمي عن انفصالهما، ليلتزم الثنائي الصمت لمدة تزيد على 6 أشهر، لتخرج الإعلامية مي حلمي عن صمتها، وتعلن أسباب انفصالها عبر استوري لها بحسابها الشخصي على "إنستجرام" تحت عنوان "تجربة وعدت".

- سكت كتير

بدأت مي حديثها بأنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها اختارت الصمت لشهور، ولكنها فى ظل ما تتعرض له من اتهامات وضغوط قررت الخروج عن صمتها، قائلة: "من سنتين بدأت حياتى تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحى وعمرى ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتى الشخصية"، مشيرة إلى أن "الطلاق تجربة صعبة وكذلك تجربة الخيانة من أقرب الناس".

- الخيانة والغدر سبب الطلاق

وتابعت مي حديثها عن التجربة الصعبة التي مرت بها كاشفة تفاصيل الطلاق، مشيرة إلى أن من أبرزها الخيانة والغدر حيث رددت مي تلك الكلمتين أكثر من مرة، قائلة: "الطلاق تجربة صعبة على أى ست، ومايعرفوش أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد ليك صعبة، بتكلم عن الست إزاي بتفقد أمان ومصداقية وثقة في الناس اللي حواليها، إزاى الناس بتقدر تتخلى فى ثانية وتبيع وتنسى دي حاجة تالتة بقى؟.. على ما أعتقد كنت محتاجة أحكى الكلام ده عشان أحس إنى خلاص صافية".

- ريهام سعيد وسارة الطباخ دعمتانى

وفي نفس السياق تابعت حديثها، موضحة أن من وقف بجانبها في تلك الفترة الصعبة كانت الإعلامية ريهام سعيد وسارة الطباخ، واستكملت قائلة: "لكل واحدة بتتساب لوحدها.. أنتى قوية وفى تفاصيل نفسي أقولها في الغدر وأنك تتجوزى وتتطلقي عمومًا أنا اتبهدلت سنتين.. تجربة مريرة بكل ما فيها ومش عايزة أرجعها، وأنا مظلومة لمدة سنتين، هو فيه عروسة بتسيب فرحها وتمشى، صعب أبص فى عين أهلى وأصحابي ومش معايا ربع جنيه ووقفت على رجلي تانى".

- رد محمد رشاد

جاء رد رشاد سريعًا على ما قامت مي بنشره، والإفصاح عنه ونشر "استوري" عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" مدونًا فيها "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا.. والسكوت مش ضعف ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب".

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