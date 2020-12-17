«الري» تزيل 14 حالة تعد على النيل والمصارف

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حملات الإزالة الموسعة للتعديات بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للحفاظ على الموارد المائية من الهدر.ونفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل، اليوم الخميس، خمس إزالات فى نطاق محافظتى أسوان والدقهلية، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل ٥٦٨٩٣ إزالة منذ بدء حملة إنقاذ النيل، كما أزالت الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا 9 حالات تعد على مصارف القليوبية.وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل في وزارة الري لـ«الدستور»، استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وكذا حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الناتج عن التعديات وكذلك تحقيق قطاعات مائية تستوعب التصرفات اللازمة لنقل المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه بكفاءة عالية.