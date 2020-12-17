قطاع الأعمال: 30 مليون جنيه لرعاية فريق غزل المحلة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن الفترة الماضية شهدت تدبير ما يقرب من 30 مليون جنيه حقوق رعاية للفريق غزل المحلة، بعد صعوده للدوري الممتاز من شركات قطاع الأعمال العام وشركة مصر للطيران ومصر للسياحة.وأضاف توفيق في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش توقيع عقد شركة النصر لإدارة وتشغيل مشروع "جسور"، إنه جار رفع كفاءة أماكن الإقامة للاعبين من 3 إلى 4 و5 نجوم وتجهيز غرف خلع الملابس وتجهيز الـvar وكل الإمكانيات اللازمة.وتقوم الوزارة حاليًا بإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة غزل المحلة لكرة القدم، والتى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجاري، بهدف تحديد قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها فى الشركة الجديدة.يُذكر أن شركة غزل المحلة الكبرى ستسهم فى تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بمنحها حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.