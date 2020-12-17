وزير قطاع الأعمال: أتوقع تغطية طرح «غزل المحلة» بالبورصة خلال 3 ساعات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتوقع أن تتم تغطية طرح نادي غزل المحلة في البورصة خلال 3 ساعات خاصة بعد تحسن حجم التداول في البورصة لتصل إلى 1.6 مليار جنيه في الوقت الحالي، مقارنة بما يتراوح ما بين 400 و500 مليون جنيه في أوقات سابقة.وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع عقد شركة النصر للتصدير والاستيراد: "ليس لدي أدنى شك أن طرح فريق نادي غزل المحلة ستتم تغطيته في 3 ساعات.. العجلة دارت مرة أخرى وأصبح هناك شهية من المستثمرين".وتابع توفيق إن لجنة الطروحات اجتمعت الأسبوع الماضي لبحث الشركات المقرر طرحها حيث أصبحت السوق المحلية أفضل من السوق الخارجية.وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام لجمع 100 مليون جنيه من طرح فريق غزل المحلة في البورصة، 75 مليونا منها من الطرح العام والباقي من الخاص.