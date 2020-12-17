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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات نصف العام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:35 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جدول امتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١ على مستوى المحافظة، مؤكدًا ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

هذا وقد أوضح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل وحتى الخميس الموافق 21 يناير 2021، مضيفًا أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق ٢٣ يناير، وستبدأ اختبار الصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 24 يناير وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم السبت الموافق ١٦ يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يناير، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الاعدادي يوم الأحد الموافق ١٧يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من ذات الشهر، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق ٣٠ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير ٢٠٢١ على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم الخميس الموافق 21 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢١.

وفي ذات السياق قال "سويد" إن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

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