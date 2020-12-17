نيابة مصر الجديدة تُحيل «الطبيب المزيف» للمحاكمة

أحالت نيابة مصر الجديدة الجزئية شابا للمحاكمة؛ لاتهامه بانتحال صفة طبيب بشرى بغرض سرقة المستشفيات.تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من أحد المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص، منتحلًا صفة طبيب داخل المستشفى، وكان مرتديًا زي طبيب، وأمكن ضبطه.وتبين من التحريات الأولية أن المتهم حاصل على ليسانس آداب، ومقيم بالجيزة، وبحوزته كارنيه طبيب بشرى باسم أحد الأشخاص منتهي في 2017، وسماعة طبية، وجهاز قياس حرارة، و2 مفك.تحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة التي حققت وأصدرت قرارها المتقدم.