120 ألفًا و511 طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف حتى الآن

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى 120 ألفًا و511 طلبًا، مشيرًا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح والمقرر لها 31 ديسمبر.وحسب بيان، وجّه المحافظ رؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تُفيد بتقدمه، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتّ في الطلبات وفقًا للقانون.