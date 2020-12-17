غرفة المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 28 ديسمبر

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يوم الإثنين 28 ديسمبر الجارى جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة رئيس الجمعية العمومية، وذلك بالمطعم العائم الثابت هابى دولفين بالمينل "القاعة المكشوفة" للنظر فى تقرير مجلس إدارة الغرفة عن العام الحالى 2020، واعتماد الميزانية العمومية للعام المالى 2019/ 2020، والموازنة العامة للعام المالى 2020/ 2021.وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجمعية العمومية، اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعقدها بحيث تصل نسبة المشاركة نحو 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة وفقًا للقواعد المحددة لعقد الاجتماعات فى الأماكن المفتوحة، وأن الجمعية ستبحث تغيير مسمى الغرفة من "غرفة المنشآت السياحية"، إلى "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية"، كما سيتم استعراض تقرير مجلس الإدارة والجهود التي تمت خلال الفترة السابقة وخاصة التى واكبت انتشار فيروس كورونا، وما قدمه مجلس الإدارة من أعمال لصالح الأعضاء.وأضاف المصرى أن الغرفة قد قامت فى إطار دعم أعضائها وللظروف التى تمر بها الدولة والآثار والتداعيات التي تسبب فيها فيروس كورونا بتخفيض قيمة اشتراك المنشأة بالغرفة بنسبة 50%، فى إطار المساندة لهم وفى ظل تراجع الإيرادات إما بسبب الغلق الإجبارى كإجراء احترازى للمنشآت والمطاعم، أو بسبب تخفيض نسبة التشغيل إلى 50% من سعتها طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء.وتابع أن الغرفة قامت بإعفاء بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط اشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص فى منطقة الأقصر عن أعوام 2017 و2018 و2019 وفى مدينة العريش من الأعوام 2018 و2019 و2020 نظرًا للظروف الصعبة الحالية.وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن العام الحالى 2020 رغم ما واجهته صناعة السياحة من تحديات كبيرة لم تشهدها من قبل، إلا أن الغرفة رغم هذه الظروف فقد نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، والجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحة، ونشاط الغرفة، فى تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات، منها الحصول على موافقة وزير القوى العاملة على دفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة وزير القوى العاملة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ وقد تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ لمن لم يتم التقديم فى الدفعة الأولى.بالإضافة إلى العمل على ضمان تنفيذ تعليمات وزير السياحة والآثار بضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة والتأكيد على صرف حقوق العاملين طرف المنشأة واستلام كل مستحقاتهم كاملة.