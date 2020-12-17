رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 28 ديسمبر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:30 م
عادل المصرى
عادل المصرى
فاتن غلاب
طباعة
تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يوم الإثنين 28 ديسمبر الجارى جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة رئيس الجمعية العمومية، وذلك بالمطعم العائم الثابت هابى دولفين بالمينل "القاعة المكشوفة" للنظر فى تقرير مجلس إدارة الغرفة عن العام الحالى 2020، واعتماد الميزانية العمومية للعام المالى 2019/ 2020، والموازنة العامة للعام المالى 2020/ 2021.

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجمعية العمومية، اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعقدها بحيث تصل نسبة المشاركة نحو 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة وفقًا للقواعد المحددة لعقد الاجتماعات فى الأماكن المفتوحة، وأن الجمعية ستبحث تغيير مسمى الغرفة من "غرفة المنشآت السياحية"، إلى "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية"، كما سيتم استعراض تقرير مجلس الإدارة والجهود التي تمت خلال الفترة السابقة وخاصة التى واكبت انتشار فيروس كورونا، وما قدمه مجلس الإدارة من أعمال لصالح الأعضاء.

وأضاف المصرى أن الغرفة قد قامت فى إطار دعم أعضائها وللظروف التى تمر بها الدولة والآثار والتداعيات التي تسبب فيها فيروس كورونا بتخفيض قيمة اشتراك المنشأة بالغرفة بنسبة 50%، فى إطار المساندة لهم وفى ظل تراجع الإيرادات إما بسبب الغلق الإجبارى كإجراء احترازى للمنشآت والمطاعم، أو بسبب تخفيض نسبة التشغيل إلى 50% من سعتها طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وتابع أن الغرفة قامت بإعفاء بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط اشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص فى منطقة الأقصر عن أعوام 2017 و2018 و2019 وفى مدينة العريش من الأعوام 2018 و2019 و2020 نظرًا للظروف الصعبة الحالية.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن العام الحالى 2020 رغم ما واجهته صناعة السياحة من تحديات كبيرة لم تشهدها من قبل، إلا أن الغرفة رغم هذه الظروف فقد نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، والجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحة، ونشاط الغرفة، فى تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات، منها الحصول على موافقة وزير القوى العاملة على دفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة وزير القوى العاملة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ وقد تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ لمن لم يتم التقديم فى الدفعة الأولى.

بالإضافة إلى العمل على ضمان تنفيذ تعليمات وزير السياحة والآثار بضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة والتأكيد على صرف حقوق العاملين طرف المنشأة واستلام كل مستحقاتهم كاملة.

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج محمد حسين يعقوب 22 مرة آخرها فتاة تصغره بـ40 عامًا

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

لجنة الطوارئ تواجه سوء الأحوال الجوية بميناء دمياط

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

أبطال مهمة الألف يوم.. تجهيز ملوك الفراعنة لموكبهم المهيب (صور)

الأكثر قراءة

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العدل الأوروبية تدعم الرفق بالحيوان في قضية الذبح الديني

غدًا.. «اليونسكو» تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

تعرف على تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

أيام زمان

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

«الحرب والجسد».. رواية للسوري عماد مفرح مصطفى عن دار العين

المعهد العربي للعلوم الاجتماعية يطلق برنامج المنح البحثية

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق احتفالًا باللغة العربية

السبت.. العرض المسرحى «مين اللى بنى السد» على مسرح جراند مول