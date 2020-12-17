بعد طرح الأفيش.. «صابر وراضي» ينضم لقائمة أفلام رأس السنة

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "صابر وراضي"، للنجم أحمد آدم، الأفيش الدعائي والرسمي للفيلم استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية ليلة رأس السنة الجديدة، في 31 ديسمبر الجاري.وانتهى المخرج أكرم فريد مؤخرًا من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل، وأوشك على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة به.ويبتعد الفنان أحمد آدم في فيلم "صابر وراضي" عن شخصية القرموطي التي اعتاد تقديمها في أعماله الفنية، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.فيلم "صابر وراضى" من تأليف كل من محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بجانب أحمد آدم كل من الفنانة رزان مغربى ومحسن محيي الدين وسلوى عثمان ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وغيرهم.