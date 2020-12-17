استئناف المتهمين بقتل شاب على حكم سجنهم في مشاجرة بالمطرية

تقدم 3 متهمين بقتل شاب بدائرة قسم شرطة المطرية بإلقاء قاعدة حمام على رأسه باستئناف علي حكم السجن المؤبد الصادر في حقهم، ومن المقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال أيام.كانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شاب بدائرة قسم شرطة المطرية عقب القاء قاعدة حمام علي راسه فسقط قتيلا.وكشف قرار الاحالة في القضية رقم 917 لسنة ۲۰۱۹ جنابات المطرية قيام المتهمين "خالد جمال الدين أبو زيد أحمد - 40 سنة - قهوجي - مقيم محافظة سوهاج وشقيقهم "محمد جمال الدين أبوزيد أحمد" ووالدهم " جمال الدين أبوزيد أحمد" - 63 سنة مقاول معماري بقتل "أيمن مجدي إبراهيم السيد" عمدة بأن ألقى المتهمان الأول والثاني قاعدة مرحاض على رأسه من أحد الأدوار العلوية بمسكنهما محدثين إصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حازوا وأحرزوا أداء " قاعدة مرحاض" دون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.وقال الشاهد الاول "ممدوح حسين رفاعی عدلی" 35 سنة فنی ديکور بأنه حال عودته من عمله أبصر مشاجرة أسفل مسكن المتهمين بينهم والمجني وأهله وتنامي إلى سمعه توجيه المتهم الثالث للمتهمين الأول والثاني لقتل المجني عليه حال تواجدهما بشرفة الطوابق العلوية مسكنهما فقاما بإلقاء قاعدة مرحاض على رأسه أحدثت إصابته والتي أدت لوفاته.وكشفت تحريات حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، أن تحرياته توصلت إلى نشوب مشاجرة بين المتهمين وأهليتهم والمجنى عليه وأهله أسفل عقار المتهمين بسبب خلافات الجيرة قام على اثرها المتهمان الأول والثاني بإلقاء قاعدة مرحاض على رأس المجني عليه حال تواجدهم بأحد الأدوار العلوية به محدثين اصابته والتي أدت للوفاة.ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجني عليه تعزي للإصابة المرضية الرأس وما أحدثه من کسور بعموم عظام الجمجمة وتهلك بنسيج المنح ونزف دموی اصابی غزير مما أدى الى الوفاه وان الواقعة جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وثبت بالاستعلام من حي المطرية أن العقار محل الواقعة مملوك للمتهم الثالث.