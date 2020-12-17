«كابينت كورونا» يجتمع بعد ارتفاع عدد الإصابات مجددًا في إسرائيل

يعقد «كابينت كورونا» الإسرائيلي، وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة إمكانية فرض قيود جديدة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة اليومي بالفيروس.ويأتي ذلك الاجتماع بعد تحذيرات وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأعلنت صحة الاحتلال، صباح اليوم، أنها سجلت 2802 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.وقالت صحة الاحتلال إنه في حال استمرار ارتفاع معدل حالات الإصابة اليومية، وعدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا، فسيتم توقف عملية التطعيم بلقاحات كورونا التي حصلت عليها تل أبيب مؤخرًا.