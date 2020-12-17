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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فرج عامر: «اتكلم عربي» تسهم في الترويج للسياحة المصرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:12 م
فرج عامر
فرج عامر
محمد جعفر
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ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى حث المواطنين سواء في الداخل أو الخارج على التحدث باللغة العربية لغة الأم "مصر".

وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف كلًا من الجيل الثاني والثالث خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة واستخدام العديد من اللغات أثناء الكتابة كـ"الفرانكوا"، مُشيرًا إلى أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن تعلم اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم وثقافتهم المصرية، كما يعزز من إدراك أبناء الوطن لقيمة اللغة الوطنية ومعرفة حقيقة الأمور عن وطنهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم وبشكل كبير في ترويج السياحة المصرية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ولذلك لا بد من استغلالها على أكمل وجه من قبل الدولة.

وطالب "مفرج عامر" كل المواطنين والشباب الإقلاع عن استخدام لغة "الفرانكو" أثناء الكتابة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجميع يدركون أن للغة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة، فإنها الأداة التي تحمل الأفكار، كما أنها تسهم في تنقل المفاهيم فتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة.

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