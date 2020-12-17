الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنان عرفة شاكر للمشاهدة إلكترونيًا

في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، طرح قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، معرض الفنان عرفة شاكر بشكل بانورامي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.المعرض أقيم فى الفترة من 12-10-2017 إلى الفترة 22-10-2017، مركز محمود مختار الثقافى.الفنان عرفة شاكر حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة حلوان 1991، وماجستير فى النحت الميدانى كلية الفنون الجميلة 2000، ودكتوراه فى الفنون الجميلة نحت ميدانى بعنوان (النحت المعاصر بين الفن والعلم فى أوروبا وأمريكا ) 2006.شارك فى العديد من المسابقات القومية منها مسابقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعرض شباب فنانى محافظة البحيرة عام 1992، 1993، ومسابقة محمود مختار 1991، ومعرض جماعى بأتيليه القاهرة، وصالون الشباب الثانى 1990، الثالث 1991، الرابع 1992، الخامس 1993، السادس 1994، التاسع 1997، العاشر 1998، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (27) 2001..وغيرها.