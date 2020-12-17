رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنان عرفة شاكر للمشاهدة إلكترونيًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:55 م
الفنان عرفة شاكر
الفنان عرفة شاكر
إيمان عادل
طباعة
في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، طرح قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، معرض الفنان عرفة شاكر بشكل بانورامي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.

المعرض أقيم فى الفترة من 12-10-2017 إلى الفترة 22-10-2017، مركز محمود مختار الثقافى.

الفنان عرفة شاكر حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة حلوان 1991، وماجستير فى النحت الميدانى كلية الفنون الجميلة 2000، ودكتوراه فى الفنون الجميلة نحت ميدانى بعنوان (النحت المعاصر بين الفن والعلم فى أوروبا وأمريكا ) 2006.

شارك فى العديد من المسابقات القومية منها مسابقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعرض شباب فنانى محافظة البحيرة عام 1992، 1993، ومسابقة محمود مختار 1991، ومعرض جماعى بأتيليه القاهرة، وصالون الشباب الثانى 1990، الثالث 1991، الرابع 1992، الخامس 1993، السادس 1994، التاسع 1997، العاشر 1998، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (27) 2001..وغيرها.

موضوعات متعلقة

3 شواهد تدين ربيع ياسين في أزمة منتخب الشباب

حقيقة زواج محمد حسين يعقوب 22 مرة آخرها فتاة تصغره بـ40 عامًا

«علمية كورونا» تحذر: الفيروس أصبح سريع الانتقال.. والوقاية «أهم شيء»

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

الصور

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

image description

لجنة الطوارئ تواجه سوء الأحوال الجوية بميناء دمياط

الأكثر قراءة

خاص| خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

محكمة سويسرية ترفض طعن روسيا على إيقاف أولمبي وتقلص العقوبة

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات we

العدل الأوروبية تدعم الرفق بالحيوان في قضية الذبح الديني

أيام زمان

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

«ثقافة مجتمع متحضر» ندوة بمكتبة مصر الجديدة السبت

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنان عرفة شاكر للمشاهدة إلكترونيًا

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض الفنان حربي حسان للمشاهدة إلكترونيًا

روسيا فى معرض «فن الكم» بمركز طلعت حرب