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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم مسيرة طلابية حاشدة لطلاب الجامعة تحت شعار "ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيل"

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:31 م
مسيرة طلابية حاشدة
مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تقدم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الخميس، مسيرة طلابية حاشدة لطلاب الجامعة تحت شعار «ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيل».

شارك في المسيرة، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز ومدرس القانون بكلية الحقوق، ونائبة مدير المركز الدكتورة دعاء مصطفى.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن المسيرة انطلقت من أمام المبنى الإداري وجابت الحرم الجامعي وصولًا إلى مقر مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك في رسالة تؤكد على قدرة الإنسان على تحدى أي صعوبات أو ظروف تعيقه عن تحقيق حلمه أو إثبات ذاته، كما تؤكد المسيرة على ما توليه الجامعة من دعم ورعاية لأبنائها الطلاب ذوى الإعاقة والذين استطاعوا تحقيق تميزًا وتقدمًا في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية.

وأعلن الدكتور طارق الجمال عن افتتاح مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزًا لجهود الجامعة في دعم الطلاب ذوى الإعاقة وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبى كافة احتياجاتهم وتعمل على دمجهم مع أقرانهم، وتيسير سبل الإتاحة لهم والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وتعظيم الاستفادة مما تتقدمه الجامعة من خدمات تعليمة أو صحية أو اجتماعية، وكذلك انخراطهم الايجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

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