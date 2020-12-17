المشدد 3 سنوات لمتهم روّج الحشيش في الساحل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الساحل، بمحافظة القاهرة.وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة شمال القاهرة الكلية عن قيام المتهم "م. خ" بإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشیش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وكشفت حيثيات المحكمة عن أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتلخص في قيام ضابط مباحث القسم وبصحبته قوة من الشرطة بضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.