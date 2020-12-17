بدء ثاني جلسات محاكمة سيدة وشركائها للاتجار بالبشر

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم سيدة، في قضية الاتجار بالبشر، واستغلالهم طفلة 7 سنوات في جرائم سرقة واحتيال وتعريض حياتها للخطر،تبين من خلال الأوراق أن الأسماء هم "نسمة. ر. م" (30 سنة - عاطلة)، و"فتحي. ع. ع" (38 سنة - بائع متجول)، و"جمال. س. م"، (52 سنة - عامل نظافة).تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة وائل عبد المقصود