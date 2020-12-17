بدء ثاني جلسات محاكمة سيدة وشركائها للاتجار بالبشر
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:55 م
عادل عبد العالطباعة
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم سيدة، في قضية الاتجار بالبشر، واستغلالهم طفلة 7 سنوات في جرائم سرقة واحتيال وتعريض حياتها للخطر،
تبين من خلال الأوراق أن الأسماء هم "نسمة. ر. م" (30 سنة - عاطلة)، و"فتحي. ع. ع" (38 سنة - بائع متجول)، و"جمال. س. م"، (52 سنة - عامل نظافة).
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة وائل عبد المقصود
تبين من خلال الأوراق أن الأسماء هم "نسمة. ر. م" (30 سنة - عاطلة)، و"فتحي. ع. ع" (38 سنة - بائع متجول)، و"جمال. س. م"، (52 سنة - عامل نظافة).
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة وائل عبد المقصود