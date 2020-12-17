ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.159 مليون برميل

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر إلى 6.159 مليون برميل يوميًا من 6.066 مليون برميل في سبتمبر.وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة «جودي»، التي تنشرها عبر موقعها الإلكتروني.