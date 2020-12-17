ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.159 مليون برميل

ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.159 مليون برميل
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:58 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر إلى 6.159 مليون برميل يوميًا من 6.066 مليون برميل في سبتمبر.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة «جودي»، التي تنشرها عبر موقعها الإلكتروني.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة «جودي»، التي تنشرها عبر موقعها الإلكتروني.