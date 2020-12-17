اليونان تكشف عن قيمة صفقة الرافال الفرنسية

كشفت المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الخميس، إن اليونان ستدفع 2.3 مليار يورو، أي 2.8 مليار دولار، بموجب صفقة من المقرر أن توقعها قريبًا مع فرنسا لشراء 18 طائرة مقاتلة من طرازداسو رافال.ونقلت وكالة رويترز عن بيتساس في إفادة تلفزيونية، إن اليونان ستشتري ست طائرات رافال حديثة البناء و12 مستعملة مقابل 1.92 مليار يورو وستدفع 400 مليون أخرى مقابل معداتها.تهدف أثينا إلى تعزيز قواتها المسلحة وقدرتها الدفاعية بطائرات وفرقاطات وأسلحة جديدة، مع تزايد التوترات بشأن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات مع الجارة تركيا المحفوفة بالخلافات.وأضاف بيتساس أنه سيتم تسليم أول ست طائرات مستعملة في شهر يونيو تقريبًا والباقي بحلول منتصف عام 2023.