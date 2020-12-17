رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تكشف عن قيمة صفقة الرافال الفرنسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:58 م
ستيليوس بيتساس
ستيليوس بيتساس
منار أحمد
طباعة
كشفت المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الخميس، إن اليونان ستدفع 2.3 مليار يورو، أي 2.8 مليار دولار، بموجب صفقة من المقرر أن توقعها قريبًا مع فرنسا لشراء 18 طائرة مقاتلة من طرازداسو رافال.

ونقلت وكالة رويترز عن بيتساس في إفادة تلفزيونية، إن اليونان ستشتري ست طائرات رافال حديثة البناء و12 مستعملة مقابل 1.92 مليار يورو وستدفع 400 مليون أخرى مقابل معداتها.

تهدف أثينا إلى تعزيز قواتها المسلحة وقدرتها الدفاعية بطائرات وفرقاطات وأسلحة جديدة، مع تزايد التوترات بشأن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات مع الجارة تركيا المحفوفة بالخلافات.

وأضاف بيتساس أنه سيتم تسليم أول ست طائرات مستعملة في شهر يونيو تقريبًا والباقي بحلول منتصف عام 2023.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

لجنة الطوارئ تواجه سوء الأحوال الجوية بميناء دمياط

image description

أبطال مهمة الألف يوم.. تجهيز ملوك الفراعنة لموكبهم المهيب (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بأولاد إبراهيم ونزلة باقور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

دمياط تستعد للتأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

أفضل المطابخ بالعالم من الناحية الصحية

«الأميبا الآكلة للدماغ» تنتشر في جنوب أمريكا

موسيقى الشامامى الأرجنتينية فى قائمة التراث غير المادى للبشرية

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

روسيا فى معرض «فن الكم» بمركز طلعت حرب

«الأدب في البحر الأحمر – قراءات وشهادات ثقافية» كتاب جديد لـ أشرف البولاقي

مثقفون: زكي نجيب محمود أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء

«الشكل الفيلمي» لـ سيرجي آيزنشتاين عن منشورات المتوسط