«لمسة موت».. «الكهرباء» تخطف طفل أثناء سيره في أحد الشوارع بالغربية

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء سيره في الشارع بقرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور متوجهًا إلى منزله بعد أن لمس عامود إنارة.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يُفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول «م.ط»، 9 سنوات، جثه هامدة إثر صعق بالكهرباء.وانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفل كان في طريقه للمنزل وعند ملامسته عامود إنارة في الشارع به ماس كهربائي، صعقه التيار ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.