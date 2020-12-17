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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلب التحريات في وفاة شخص داخل المحكمة بالإسكندرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:52 م
نيابة
نيابة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة شخص داخل إحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية عقب حضوره جلسة ميراث بالمجمع في الدور الثالث بوسط المدينة، والاستماع إلى شهود الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بوفاة مواطن داخل مجمع المحاكم بالدور الثالث دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد الساخي، معاون مباحث قسم شرطة المنشية، إلى محل الواقعة وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وتبين من التحريات الأولية حضور المتوفي "علاء الدين.إ.ز،" 53 سنة، مقيم بطريق الحرية منطقة العطارين، إلى مجمع محاكم الإسكندرية لإنهاء أوراق قضية ميراث بالدور الثالث وعقب خروجه من القاعة في اتجاه سلم النزول سقط عليه، وتبين أنه توفى في الحال، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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