طلب التحريات في وفاة شخص داخل المحكمة بالإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة شخص داخل إحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية عقب حضوره جلسة ميراث بالمجمع في الدور الثالث بوسط المدينة، والاستماع إلى شهود الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بوفاة مواطن داخل مجمع المحاكم بالدور الثالث دائرة القسم.وعلى الفور انتقل الرائد محمد الساخي، معاون مباحث قسم شرطة المنشية، إلى محل الواقعة وتم استدعاء سيارة الإسعاف.وتبين من التحريات الأولية حضور المتوفي "علاء الدين.إ.ز،" 53 سنة، مقيم بطريق الحرية منطقة العطارين، إلى مجمع محاكم الإسكندرية لإنهاء أوراق قضية ميراث بالدور الثالث وعقب خروجه من القاعة في اتجاه سلم النزول سقط عليه، وتبين أنه توفى في الحال، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.