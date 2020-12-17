البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بخسارة 3.9 مليار جنيه

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على هبوط جماعي للمؤشرات، بدعم من استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13062 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة.