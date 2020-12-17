الاندماج النمساوية: سياستنا اختلفت بعد تعرضنا لهجمات إرهابية

أكدت سوزانا راب وزيرة الاندماج النمساوية، أن الحكومة فى حالة يقظة تامة فى مراقبة كل التوجهات المتطرفة فى المجتمع، ولن تغض النظر عن هذه الظاهرة وسوف تراقبها عن كثب حتى لا تتحول الى اعتداءات إرهابية.وقالت الوزيرة النمساوية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن التطرف الديني أو العرقي لا مكان له فى المجتمع والنمسا اختلفت تماما بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع فى نوفمبر الماضي بوسط فيينا، ولفتت إلى أهمية حزمة مكافحة الإرهاب التي أعلنتها الحكومة أمس وتضمنت حظر التطرف الديني وأيضا التطرف اليميني النازي أيضا بكل رموزه.وأشارت إلى رغبة الحكومة فى توسيع التعاون مع كافة دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال التطرف، ووجود حاجة ماسة لتكثيف الجهود الأمنية لتأمين المجتمع وهو ما تحققت أولى خطواته بإعلان الحزمة الأولى من إجراءات مكافحة الإرهاب أمس.ونوهت الوزيرة الى أن أحدث النجاحات في الحرب ضد التطرف حدثت في الأسبوع الماضي عندما تم توجيه ضربة كبيرة ضد المتطرفين النازيين من حركة "الهوية"، وتم ضبط ترسانة من الأسلحة معدة لتنفيذ هجمات إرهابية فى ألمانيا.