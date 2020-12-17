115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و451 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أنه تم إجراء 1544 فحصًا كشفت عن تسجيل 115 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه تم شفاء 35 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 16384 شخصًا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 356 شخصًا، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، موضحة أن هناك 711 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.