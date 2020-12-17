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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 37 أسطوانة أكسجين دون ترخيص وفواتير بالبحيرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:12 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد كجك، وبالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط كميات من أسطوانات الأكسجين دون ترخيص، قبل بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بورود معلومات بوجود أحد الأشخاص بمدينة إيتاي البارود، يقوم ببيع أسطوانات الأكسجين بأسعار مرتفعة للمواطنين، لاستغلالهم ماديا في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، والعميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، وقوة من مباحث التموين، وأبوالفتوح السيسي، مدير إدارة التموين بإيتاي البارود.

وتم المرور والتفتيش على أحد مخازن بيع وتداول أسطوانات الأكسجين الطبية، وتبين وجود عقد اتفاق لتوريد كميات من أسطوانات الأكسجين الطبي للإدارة الصحية بإيتاي البارود، وعدم وجود تراخيص من الوحدة المحلية بإيتاي البارود.

كما تلاحظ وجود عدد 30 أنبوبة أكسجين طبي سعة 7 أمتار دون أي فواتير أو مستندات دالة على مصدرها وقت التفتيش، وتم التحفظ عليها من قبل الجهات المختصة وفقا للقانون 113 لسنة 1994.

كما تلاحظ وجود عدد 7 أسطوانات أكسجين يتم تداولها وبيعها للمواطنين دون ترخيص من جهات الاختصاص وفقا للقانون 453 لسنة 1954، وتم تحرير محضر بالمخالفة.

من جانبه، شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود على استمرار تلك الجولات والحملات التفتيشية على الأسواق، ومراقبة الأسواق وضبط أسعار اسطوانات الأكسجين التي يتم تداولها بالأسواق، والوقوف على مدى سريان التراخيص من جهات الاختصاص، مؤكدا عدم قبوله بأي تقصير.

وطالب رئيس المدينة المواطنين وأصحاب مخازن تداول وبيع أسطوانات الاختصاص الحاصلين على ترخيص بضرورة ضبط أسعار الأسطوانات المقدمة للمواطنين، وفي حال وجود أي تاجر يقوم ببيع أسطوانات الأكسجين بأسعار مرتفعة يتم الإبلاغ الفوري عنه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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