نائب بحريني: استهداف قطر لبحارة المملكة يتنافى مع الأعراف الخليجية

أعرب النائب البحريني باسم المالكي، عن رفضه التام للتعامل التعسفي والسلوك الغريب والمرفوض الذي تقوم به دوريات خفر السواحل القطرية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به قطر لا يعبر عن سلوك دولة، وإنما سلوك قراصنة، حيث ضربت كل المواثيق والقوانين والأعراف عرض الحائط.وأكد النائب البحريني وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية، أن الاستهداف الممنهج الذي تقوم به قطر إزاء البحارة البحرينيين، سلوك يتنافى مع كل القوانين الدولية المنظمة والأعراف الخليجية، وآداب حسن الجوار.وأشار إلى أن لقاء وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مع البحارة والصيادين البحرينيين، يؤكد أن المملكة لن تتخلى عن حقها الأصيل في مياهها وثرواتها والدفاع عن مواطنيها، وطمأن البحارة والصيادين أن حقهم محفوظ ولن يضيع.كما أعرب المالكي، عن دعمه الكامل لجميع الخطوات المشروعة التي ستقوم به وزارة الداخلية البحرينية، ومختلف الجهات الرسمية في حفظ حقوق المواطنين البحرينين، وحماية المياه والثروة الوطنية.وفي وقت سابق، أصدر مجلس النواب البحريني، يوم الثلاثاء، بيانًا بشأن انتهاكات النظام القطري لحقوق الصيادين البحرينيين، حيث شدد المجلس على رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.كما أعرب المجلس عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المخالفة للمواثيق الدولية وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية والحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وأضاف البيان: "لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظًا لحقوق الصيادين، كما ويطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه".