رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب بحريني: استهداف قطر لبحارة المملكة يتنافى مع الأعراف الخليجية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:45 م
النائب البحريني باسم
النائب البحريني باسم المالكي
نيفين أشرف
طباعة
أعرب النائب البحريني باسم المالكي، عن رفضه التام للتعامل التعسفي والسلوك الغريب والمرفوض الذي تقوم به دوريات خفر السواحل القطرية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به قطر لا يعبر عن سلوك دولة، وإنما سلوك قراصنة، حيث ضربت كل المواثيق والقوانين والأعراف عرض الحائط.

وأكد النائب البحريني وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية، أن الاستهداف الممنهج الذي تقوم به قطر إزاء البحارة البحرينيين، سلوك يتنافى مع كل القوانين الدولية المنظمة والأعراف الخليجية، وآداب حسن الجوار.

وأشار إلى أن لقاء وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مع البحارة والصيادين البحرينيين، يؤكد أن المملكة لن تتخلى عن حقها الأصيل في مياهها وثرواتها والدفاع عن مواطنيها، وطمأن البحارة والصيادين أن حقهم محفوظ ولن يضيع.

كما أعرب المالكي، عن دعمه الكامل لجميع الخطوات المشروعة التي ستقوم به وزارة الداخلية البحرينية، ومختلف الجهات الرسمية في حفظ حقوق المواطنين البحرينين، وحماية المياه والثروة الوطنية.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس النواب البحريني، يوم الثلاثاء، بيانًا بشأن انتهاكات النظام القطري لحقوق الصيادين البحرينيين، حيث شدد المجلس على رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.

كما أعرب المجلس عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المخالفة للمواثيق الدولية وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية والحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان: "لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظًا لحقوق الصيادين، كما ويطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

الصور

image description

أبطال مهمة الألف يوم.. تجهيز ملوك الفراعنة لموكبهم المهيب (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بأولاد إبراهيم ونزلة باقور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

دمياط تستعد للتأمين الصحي الشامل

image description

لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

الأكثر قراءة

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

أفضل المطابخ بالعالم من الناحية الصحية

«الأميبا الآكلة للدماغ» تنتشر في جنوب أمريكا

موسيقى الشامامى الأرجنتينية فى قائمة التراث غير المادى للبشرية

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

«الأدب في البحر الأحمر – قراءات وشهادات ثقافية» كتاب جديد لـ أشرف البولاقي

مثقفون: زكي نجيب محمود أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء

«الشكل الفيلمي» لـ سيرجي آيزنشتاين عن منشورات المتوسط

تفاصيل لقاء الإعلاميون الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة