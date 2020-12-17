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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات تجديد مستشفى الحميات بـ 144 مليون جنيه (صور)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:43 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان، والتي تصل تكلفتها إلى 144 مليون جنيه، ومكونة من 5 أدوار وتضم 80 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى.

وذلك في إطار سعى المحافظة للارتقاء بالخدمات الصحية ومتابعة معدلات العمل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى بتكلفة 85 مليون جنيه، والمقام على مساحة 1100 م2 حيث إن المركز يتكون من 3 أدوار ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وأيضًا غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، وهو الذى يتوازى مع تركيب 30 ماكينة غسيل كلوى أخرى بمستشفى التأمين الصحى ضمن أعمال التطوير الجارية بها بتكلفة 150 مليون جنيه.

وخلال الجولة شدد اللواء أشرف عطية على أهمية تحقيق الجودة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ولتؤدى المستشفى دورها الحيوى في مواجهة الأوبئة والأمراض المتوطنة، فضلًا عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى لها من إجمالي 112 وحدة صحية ضمن المنظومة، علاوة على 11 مستشفى، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمي، حيث تم حتى الآن تسجيل 751 ألف نسمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 50%.

وقد طالب اللواء أشرف عطية بضرورة مراعاة توفير كافة الأمكانيات والتجهيزات اللازمة لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل في مختلف التخصصات الطبية.

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