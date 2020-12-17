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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ثلاجة هدية من محافظ أسوان لأول أسرة تنتقل للإسكان المتميز (صور)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:41 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لإحدى الأسر التى تسملت وحدتها السكنية بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد مع منحها ثلاجة هدية.

وقدمت الأسرة شكرها لمحافظ أسوان لاهتمامه منذ تحمل مسئولية المحافظة بحل مشكلة تعثر هذا المشروع الذى توقف العمل به منذ 12 عامًا، حيث تم خلال عام فقط تجهيز 840 وحدة سكنية لتسليمها على مراحل بالتجمعين الأول والثاني من إجمالى 2118 وحدة سكنية لتحقيق الاستقرار المعيشي والأسرى لجميع الحاجزين بالمشروع.

وفى نفس السياق تفقد عطية بتفقد مكونات المشروع حيث تابع منظومة المصاعد الكهربائية الجارى تنفيذها بالعمارات السكنية التى تم تسليمها ليتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية، موجهًا الشركات المنفذة بضرورة توحيد نوعية المصاعد بكافة الوحدات السكنية، وترقيم هذه الوحدات والإضاءة، مع الانتهاء من أعمال توصيل الشبكات لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف ودهان البلدورات والتشجير واللاند سكيب، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسى وإنشاء الباركنج الحضارى ليكون ساحات انتظار للسيارات بالتجمع الأول والثانى، وكذا المول التجارى بكل تجمع، بالإضافة إلى الإنتهاء من المسجد الذى يتم إنشاؤه فى منطقة تتوسط التجمعين لخدمة المقيمين بهم.

كما كلف أشرف عطية مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقى الوحدات في المواعيد المحددة طبقًا للجدول الزمنى الذى تم الإتفاق عليه، لافتًا إلى أن مشروع الإسكان المتميز سيصبح عبارة عن كمبوند متكامل على الطراز المعماري الحديث لما سيتم توفيره من الخدمات الجماهيرية المختلفة، وكذا متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وغيرها.

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