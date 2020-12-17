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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء: معدلات جيدة جدًا بتنفيذ مرافق العاصمة الإدارية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:48 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء مهندس أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكد من إتمام إجراءات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية، خاصة أن العمل يتم حاليًا بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق ضمن المرحلة الأولى، تمهيدًا لانتقال الحكومة فى العام المقبل، والتى سيتبعها شَغل عدد من الأحياء السكنية.

وأكد اللواء مهندس أحمد زكي عابدين، أن أعمال البنية الأساسية والمرافق تتم حاليًا بمعدلات جيدة جدًا، وتتم المتابعة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أنه تم وضع استراتيجية شركات إدارة المرافق والخدمات بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد على مجموعة أنظمة "إضاءة ذكية، مراقبة أمنية، إدارة الطاقة، الحكومة الذكية.. إلخ"، حيث تعمل معًا لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل المعيشة، وتحقيق جودة الحياة، ويعتمد النموذج الذكي لإدارة المدينة على تكامل قواعد البيانات من خلال منصات وأنظمة ذكية.

وشرح رئيس الشركة مخطط إدارة مرفق الكهرباء وكذا مرفق الاتصالات، حيث يتم التعامل مع المواطنين من خلال مكونات المدينة الذكية التي تعتمد بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية، كما استعرض مخطط إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن المنظومة الذكية تهدف إلى إرضاء العملاء، والحفاظ على الاستثمارات عن طريق تقليل نسبة الفاقد وتقليل استهلاك الطاقة، والتحكم والتحليل، وكذا زيادة كفاءة الشبكة، وضبط جودة المياه، وتحسين خدمة العملاء.

وفي نهاية الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع شركة لإدارة منظومة النظافة وتدوير القمامة، وكذا تم الاتفاق مع شركة متخصصة لإدارة منظومة الإعلانات بالعاصمة الإدارية.

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