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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عطية يحذر مسؤولي أسوان: «اللي مش هيشوف شغله هيمشي»

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:39 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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حذر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسؤولين من استبعادهم من مناصبهم حالة استمرار التقصير في أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، في إنذار شديد اللهجة لمسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مؤكدا أن هناك تقييم شامل بشكل مستمر للمحليات بدءًا من رئيس المدينة وحتى أصغر رئيس حي.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمشروع الإسكان المميز، حيث قام باستدعاء العميد طارق لطفي، رئيس المدينة ونوابه ورؤساء الأحياء، علاوة على رؤساء قرى مركز أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة حصر وتحرير محاضر لكافة التعديات المجاورة لمشروع الإسكان المميز، وأيضًا مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات الإنجليزي، مع القيام بتكثيف الجهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الأسواق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقاهى والكافيهات لمنع تناول الشيشة وتنفيذ إجراءات التباعد ضمن التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ  أن معدلات الأداء للمحليات لا يتجاوز الـ20%، بالإضافة إلى عدم تفاعلهم مع مشاكل واحتياجات المواطنين، فى حين أن الواتس الخاص بالمحافظ وقنوات التواصل الجماهيرية الأخرى تستقبل العديد من الشكاوى والمشاكل على مدار الـ24 ساعة، وهو الأمر الذى لن نسمح باستمراره فى الإهمال والتقاعس، وهناك قرارات حازمة ورادعة سيتم اتخاذها تجاه المقصرين لتحقيق حالة الرضا للشارع الأسواني عن منظومة العمل ولاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

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