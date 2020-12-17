غدًا.. عرض مسرحية «المتحولون» على MBC مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "المتحولون".تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، حول مؤلف لا يقدم أعمالًا جديدة منذ فترة طويلة حتى يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة أعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.