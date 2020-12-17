2545 إصابة بفيروس كورونا فى باكستان

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 448522 حالة، منها 42851 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9080 حالة وفاة.