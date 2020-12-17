شوارع الفلكي بالإسكندرية تتحول لبرك مياه بسبب الصرف الصحي

اشتكى أهالي منطقة الفلكي بالإسكندرية، تحديدا شارع ١٦ الإصلاح، من مشاكل الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تزداد في أوقات النوات الشتوية الشديدة المتعاقبة على المحافظة.وقال الأهالي إن تراكم المياه وعدم تصريفها أدى لإغراق محلاتهم وتعطيل حركة مرور المواطنين، وتحولت الشوارع لبرك، مطالبين بإرسال سيارات لشفط المياه وتسليك آبار الصرف الصحي.وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شبكة الصرف الصحي، أن المنطقة تعاني بالفعل من مشكلات في الصرف الصحي نظرا للبناء الحديث المتعدد الطوابق، لتصل إلى ٢٠ طابقا، والتي تسببت بالضغط على شبكات الصرف الصحي القديمة.وتابع لـ"الدستور" أن جهاز تنفيذ المشروعات يتولى تطوير شبكات الصرف الصحي حاليا وتأهيلها لتفادي الأزمة التي تحدث بالمنطقة.