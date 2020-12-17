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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس والبرتغال تبحثان تعزيز التعاون ومكافحة الهجرة غير النظامية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:02 م
قيس سعيد
قيس سعيد
وكالات
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بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، ووزير الخارجية البرتغالي، أوجوستو سيلفا، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات تطوير الاستثمار ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء سعيد الوزير البرتغالي الذي وصل إلى تونس في زيارة رسمية.

وأعرب سعيد، خلال اللقاء، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع البرتغال ومع الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي لتونس، والذي ستتولى البرتغال رئاسته الدورية خلال النصف الأول من العام 2021.

وتطرق الجانبان كذلك إلى ملف الهجرة غير النظامية، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بدل الاقتصار على الحل الأمني الذي ثبتت محدوديته.

من جانبه أعرب وزير الخارجية البرتغالي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجال دفع الاستثمار.

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