14 وفاة و1533 إصابة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس تسجيل 14 حالة وفاة و1533 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في عموم البلاد بما فيها محافظات إقليم كردستان إلى 580449 حالة.وذكرت الوزارة في بيان أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات اليوم بواقع 427 إصابة ثم محافظة كركوك بواقع 324 إصابة ثم محافظة نينوى بواقع 225 إصابة ثم بأعداد متفرقة في جميع المحافظات الأخرى.وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت كذلك 14 حالة وفاة بالفيروس نالت محافظتا السليمانية وكركوك الحصة الأكبر منها بثلاث وفيات لكل منهما والبقية موزعة في خمس محافظات أخرى فيما تماثل للشفاء 1916 مريضا من 17 محافظة.وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق إلى 580449 حالة توفي منها 12650 حالة فيما تماثل للشفاء 515321 حالة.